СМИ узнали местонахождение яхты "украинских диверсантов"

Яхта "Андромеда", на которой некие украинские диверсанты якобы добирались до трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", находится в Германии. Об этом сообщает журнал Spiegel. По его данным, судно стоит под открытым небом на мысе Буг недалеко от коммуны Дранске на острове Рюген.