СМИ узнали местонахождение яхты "украинских диверсантов"
Spiegel: Связанная с подрывом "Северных потоков" яхта находится на острове Рюген
Яхта "Андромеда". Фото © Spiegel
Яхта "Андромеда", на которой некие украинские диверсанты якобы добирались до трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", находится в Германии. Об этом сообщает журнал Spiegel. По его данным, судно стоит под открытым небом на мысе Буг недалеко от коммуны Дранске на острове Рюген.
Как пишет журнал, при обыске яхты в январе оттуда изъяли бортовую электронику, кроме того, там были обнаружены следы взрывчатых веществ. Издание отмечает, что адрес электронной почты, указанный для аренды судна, может быть украинским.
Напомним, согласно данным американского журналиста Сеймура Херша, за диверсией на "Северных потоках" стоят власти США, а готовилась она в течение девяти месяцев. В Вашингтоне эти обвинения отвергли. Недавно ряд СМИ синхронно сообщили о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ. Херш разнёс версию об "украинском следе" в теракте на "Северных потоках". Статья об этом в The New York Times призвана отвлечь внимание от правды, считает журналист.