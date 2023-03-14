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13 марта, 21:28

СМИ узнали местонахождение яхты "украинских диверсантов"

Spiegel: Связанная с подрывом "Северных потоков" яхта находится на острове Рюген

<p>Яхта "Андромеда". Фото © Spiegel</p>

Яхта "Андромеда". Фото © Spiegel

Яхта "Андромеда", на которой некие украинские диверсанты якобы добирались до трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", находится в Германии. Об этом сообщает журнал Spiegel. По его данным, судно стоит под открытым небом на мысе Буг недалеко от коммуны Дранске на острове Рюген.

Как пишет журнал, при обыске яхты в январе оттуда изъяли бортовую электронику, кроме того, там были обнаружены следы взрывчатых веществ. Издание отмечает, что адрес электронной почты, указанный для аренды судна, может быть украинским.

Версия о причастности США к диверсии на "Северных потоках" названа неудобной для ФРГ

Версия о причастности США к диверсии на "Северных потоках" названа неудобной для ФРГ

Напомним, согласно данным американского журналиста Сеймура Херша, за диверсией на "Северных потоках" стоят власти США, а готовилась она в течение девяти месяцев. В Вашингтоне эти обвинения отвергли. Недавно ряд СМИ синхронно сообщили о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах. Однако в Москве ко всем этим статьям относятся скептически. В Кремле сочли подобные публикации вбросом. В подобном ключе высказались и в МИД РФ. Херш разнёс версию об "украинском следе" в теракте на "Северных потоках". Статья об этом в The New York Times призвана отвлечь внимание от правды, считает журналист.

Арина Родионова
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