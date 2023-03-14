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14 марта, 16:09

В Мелитополе недалеко от рынка взорвался автомобиль

В районе рынка на улице Кирова в Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Мелитополе взорвался автомобиль. Видео © Telegram / Владимир Рогов

По его словам, звуки взрыва были слышны сразу в нескольких районах города. Это произошло около 18:40.

"Причиной взрыва в Мелитополе стал взрыв автомобиля в районе рынка на улице Кирова", — написал Рогов в телеграм-канале.

На месте взрыва работают экстренные службы, добавил он. Сейчас уточняются обстоятельства, информация о пострадавших и ущербе.

"Нет сомнения, что это очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области", — добавил Рогов.

Он также отметил, что, предварительно, сила взрыва составила около одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, а подрыв был осуществлён с помощью самодельного устройства. В результате пострадал один человек, его госпитализировали, оказывается медицинская помощь.

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Ранее Лайф писал о том, что в Новой Каховке Херсонской области произошёл теракт. Рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек.

Обложка ©

Telegram / Владимир Рогов

Илья Суриков
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