Владелец автомобиля, взорванного в Мелитополе, скончался в больнице

Владелец автомобиля, который был взорван в Мелитополе, скончался в больнице. Им оказался 60-летний глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач. Об этом заявили в администрации города.

"В результате террористического акта киевского режима против мирных жителей Иван Иванович Ткач скончался от полученных ранений", — сказано в сообщении.