Владелец автомобиля, взорванного в Мелитополе, скончался в больнице
Владелец автомобиля, который был взорван в Мелитополе, скончался в больнице. Им оказался 60-летний глава муниципального транспортного предприятия Иван Ткач. Об этом заявили в администрации города.
"В результате террористического акта киевского режима против мирных жителей Иван Иванович Ткач скончался от полученных ранений", — сказано в сообщении.
Лайф напоминает, что о взрыве автомобиля в Мелитополе стало известно вечером 14 марта. Звуки детонации были слышны сразу в нескольких районах города. Это произошло около 18:40.
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