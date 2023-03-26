Власти Тульской области заявили, что угрозы безопасности населения после взрыва нет

Власти Тульской области подтвердили взрыв, произошедший сегодня в Киреевском районе. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

"26 марта в Киреевском районе произошёл взрыв, вследствие которого частично пострадало три жилых дома. <...> В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", — отметили в Комитете Тульской области по региональной безопасности.

Там уточнили, что два человека в результате случившегося получили лёгкие ранения, им уже оказана медпомощь. Сейчас на месте работают оперативные службы, организовано оцепление. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали главы правоохранительных органов и председатель Комитета Тульской области по региональной безопасности для выяснения обстоятельств инцидента.