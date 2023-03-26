"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 13:53

Власти Тульской области заявили, что угрозы безопасности населения после взрыва нет

Власти Тульской области подтвердили взрыв в Киреевском районе

Власти Тульской области подтвердили взрыв, произошедший сегодня в Киреевском районе. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

"26 марта в Киреевском районе произошёл взрыв, вследствие которого частично пострадало три жилых дома. <...> В настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", — отметили в Комитете Тульской области по региональной безопасности.

Там уточнили, что два человека в результате случившегося получили лёгкие ранения, им уже оказана медпомощь. Сейчас на месте работают оперативные службы, организовано оцепление. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали главы правоохранительных органов и председатель Комитета Тульской области по региональной безопасности для выяснения обстоятельств инцидента.

В Херсонской области отразили атаку украинских беспилотников

В Херсонской области отразили атаку украинских беспилотников

Лайф напоминает, что ранее 26 марта в Тульской области упал беспилотник. У некоторых жителей от ударной волны тряслись окна в домах. Взорвавшимся БПЛА оказался Ту-141 "Стриж".

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров