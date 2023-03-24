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Опубликовано 24 марта 2023, 14:52

В Херсонской области отразили атаку украинских беспилотников

Военные российской группировки "Днепр" отразили атаку дронов ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области отразили атаку украинских беспилотников. Дроны были перехвачены и сбиты военными российской группировки "Днепр", рассказал глава пресс-службы подразделения Роман Кодрян.

"Подразделениями противовоздушной обороны группировки "Днепр" отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов", — сказал Кодрян.

По его словам, целью беспилотников были жилые кварталы населённых пунктов российского региона.

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Лайф ранее сообщал, что в Курской области военные перехватили квадрокоптер Вооружённых сил Украины. Дрон был начинён взрывчаткой и направлялся в сторону российских пограничников. Посадить беспилотник удалость с помощью специальных средств, подавляющих сигнал коптера с пульта управления. После посадки летательный аппарат был уничтожен.

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ТАСС / Щербак Александр

Максим Плетнёв
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