В Херсонской области отразили атаку украинских беспилотников. Дроны были перехвачены и сбиты военными российской группировки "Днепр", рассказал глава пресс-службы подразделения Роман Кодрян.

По его словам, целью беспилотников были жилые кварталы населённых пунктов российского региона.

Лайф ранее сообщал, что в Курской области военные перехватили квадрокоптер Вооружённых сил Украины. Дрон был начинён взрывчаткой и направлялся в сторону российских пограничников. Посадить беспилотник удалость с помощью специальных средств, подавляющих сигнал коптера с пульта управления. После посадки летательный аппарат был уничтожен.