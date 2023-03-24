В Херсонской области отразили атаку украинских беспилотников
Военные российской группировки "Днепр" отразили атаку дронов ВСУ в Херсонской области
В Херсонской области отразили атаку украинских беспилотников. Дроны были перехвачены и сбиты военными российской группировки "Днепр", рассказал глава пресс-службы подразделения Роман Кодрян.
"Подразделениями противовоздушной обороны группировки "Днепр" отбита очередная атака беспилотных летательных аппаратов украинских националистов", — сказал Кодрян.
По его словам, целью беспилотников были жилые кварталы населённых пунктов российского региона.
Лайф ранее сообщал, что в Курской области военные перехватили квадрокоптер Вооружённых сил Украины. Дрон был начинён взрывчаткой и направлялся в сторону российских пограничников. Посадить беспилотник удалость с помощью специальных средств, подавляющих сигнал коптера с пульта управления. После посадки летательный аппарат был уничтожен.
ТАСС / Щербак Александр