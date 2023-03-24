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24 марта, 10:41

Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку беспилотников в Севастополе

<p>Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку беспилотников в Севастополе. Обложка © Минобороны РФ</p>

Шойгу вручил ордена Мужества военным, отразившим атаку беспилотников в Севастополе. Обложка © Минобороны РФ

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота, отразившим атаку беспилотников в Севастополе. Видео с церемонии опубликовало Минобороны РФ.

Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, отразившим атаку беспилотников в Севастополе. Видео © Минобороны РФ

Ордена Мужества министр вручил старшему матросу Марине Фалеевой и главному старшине Татьяне Целуйко, которые обнаружили и уничтожили неизвестные беспилотные аппараты в Севастополе. Высокой награды удостоен также начальник дежурной службы капитан III ранга Владимир Горбань, который принимал участие в уничтожении целей.

"Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность, ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому даётся вот таким образом противостоять противнику", — подчеркнул Шойгу.

"Понимала, что надо попасть": Девушки-военные рассказали, как отразили атаку на Севастополь

"Понимала, что надо попасть": Девушки-военные рассказали, как отразили атаку на Севастополь

Лайф напоминает, что рано утром 22 марта была предпринята попытка поразить российские объекты в Севастополе беспилотными аппаратами. Позже стало известно, что Черноморский флот отбил атаку трёх надводных беспилотников. Военные корабли не получили повреждений. Как выяснилось позднее, атаку отразили девушки-военные.

Оксана Попова
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