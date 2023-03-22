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22 марта, 05:28

Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь

Развожаев: Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников на Севастополь

Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что военные корабли не получили повреждений. В результате взрывов уничтоженных вражеских дронов в зданиях по адресу улица Ленина, 2, в Доме Москвы выбило стёкла. Люди не пострадали, подчеркнул глава города. Контроль обстановки продолжается, на месте работают оперативные службы.

Опубликовано фото украинского беспилотника, сбитого на границе с Брянской областью

Опубликовано фото украинского беспилотника, сбитого на границе с Брянской областью

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастопольской бухте приостановили движение. Также говорилось о подготовке к запуску компенсационных маршрутов на конечных остановочных пунктах.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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