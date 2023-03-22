Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработала ПВО по воздушной цели", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что военные корабли не получили повреждений. В результате взрывов уничтоженных вражеских дронов в зданиях по адресу улица Ленина, 2, в Доме Москвы выбило стёкла. Люди не пострадали, подчеркнул глава города. Контроль обстановки продолжается, на месте работают оперативные службы.