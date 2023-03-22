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22 марта, 04:39
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В Севастопольской бухте приостановили движение

В Севастопольской бухте утром 22 февраля приостановили движение катеров и паромов. О таком решении сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в телеграм-канале учреждения.

Там пояснили, что на конечных остановочных пунктах — площадях Захарова и Нахимова — готовят к запуску компенсационные маршруты. Причины таких действий не поясняются.

После атаки беспилотников в крымском Джанкое ввели режим ЧС

После атаки беспилотников в крымском Джанкое ввели режим ЧС

Как сообщал Лайф, накануне над Джанкоем сработали силы ПВО. Обошлось без погибших. В больницу был отправлен пострадавший мужчина. Над городом были сбиты украинские беспилотники.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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