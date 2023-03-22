В Севастопольской бухте приостановили движение
В Севастопольской бухте утром 22 февраля приостановили движение катеров и паромов. О таком решении сообщили в ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в телеграм-канале учреждения.
Там пояснили, что на конечных остановочных пунктах — площадях Захарова и Нахимова — готовят к запуску компенсационные маршруты. Причины таких действий не поясняются.
Как сообщал Лайф, накануне над Джанкоем сработали силы ПВО. Обошлось без погибших. В больницу был отправлен пострадавший мужчина. Над городом были сбиты украинские беспилотники.
ТАСС / Сергей Мальгавко