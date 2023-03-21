Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 06:36

После атаки беспилотников в крымском Джанкое ввели режим ЧС

<p>Обломки сбитого силами ПВО беспилотника. Фото © Telegram / kryuchkovoleg</p>

Обломки сбитого силами ПВО беспилотника. Фото © Telegram / kryuchkovoleg

Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Джанкое в Крыму после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.

"Введён режим ЧС муниципального уровня", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

По словам Ивина, все повреждённые объекты находятся на контроле. Сейчас специалисты занимаются подсчётом причинённого ущерба. Компенсации потерпевшим будут выплачены за счёт резервного фонда, добавил он.

СК: Целью сбитых в Джанкое украинских беспилотников являлись гражданские объекты

СК: Целью сбитых в Джанкое украинских беспилотников являлись гражданские объекты

Напомним, об атаке беспилотников в Крыму стало известно накануне вечером. Сообщалось, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом, ещё несколько было подбито над жилыми кварталами. При этом никаких военных объектов в этих районах нет. По словам советника главы республики Олега Крючкова, беспилотники были начинены взрывчаткой и шрапнелью. В результате ЧП пострадал 33-летний мужчина. Предположительно, он находился в магазине, на который упали обломки.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров