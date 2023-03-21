После атаки беспилотников в крымском Джанкое ввели режим ЧС

По словам Ивина, все повреждённые объекты находятся на контроле. Сейчас специалисты занимаются подсчётом причинённого ущерба. Компенсации потерпевшим будут выплачены за счёт резервного фонда, добавил он.

Напомним, об атаке беспилотников в Крыму стало известно накануне вечером. Сообщалось, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом, ещё несколько было подбито над жилыми кварталами. При этом никаких военных объектов в этих районах нет. По словам советника главы республики Олега Крючкова, беспилотники были начинены взрывчаткой и шрапнелью. В результате ЧП пострадал 33-летний мужчина. Предположительно, он находился в магазине, на который упали обломки.