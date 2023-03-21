После атаки беспилотников в крымском Джанкое ввели режим ЧС
Обломки сбитого силами ПВО беспилотника. Фото © Telegram / kryuchkovoleg
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Джанкое в Крыму после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.
"Введён режим ЧС муниципального уровня", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Ивина, все повреждённые объекты находятся на контроле. Сейчас специалисты занимаются подсчётом причинённого ущерба. Компенсации потерпевшим будут выплачены за счёт резервного фонда, добавил он.
Напомним, об атаке беспилотников в Крыму стало известно накануне вечером. Сообщалось, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом, ещё несколько было подбито над жилыми кварталами. При этом никаких военных объектов в этих районах нет. По словам советника главы республики Олега Крючкова, беспилотники были начинены взрывчаткой и шрапнелью. В результате ЧП пострадал 33-летний мужчина. Предположительно, он находился в магазине, на который упали обломки.