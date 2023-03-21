СК: Целью сбитых в Джанкое украинских беспилотников являлись гражданские объекты

Целью украинских беспилотников, которые российская система ПВО сбила в небе над городом Джанкоем в Крыму, являлись гражданские объекты. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"По предварительным данным, обломки БПЛА повредили домовладение и магазин, один человек ранен. Целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты", — отметили в ведомстве.