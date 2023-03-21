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21 марта, 06:14

СК: Целью сбитых в Джанкое украинских беспилотников являлись гражданские объекты

Целью украинских беспилотников, которые российская система ПВО сбила в небе над городом Джанкоем в Крыму, являлись гражданские объекты. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"По предварительным данным, обломки БПЛА повредили домовладение и магазин, один человек ранен. Целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты", — отметили в ведомстве.

СКР расследует все обстоятельства случившегося, а действиям причастных к атаке беспилотников лиц будет дана правовая оценка.

Джанкой атаковали беспилотники со шрапнелью

Джанкой атаковали беспилотники со шрапнелью

Напомним, вечером 20 марта глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что система ПВО сбила беспилотник в районе города Джанкоя. Повреждения получили частный дом и продуктовый магазин. В результате пострадал один человек, который был доставлен в больницу с осколочным ранением.

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Telegram / Крючков Z

Артур Белкин
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