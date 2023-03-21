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20 марта, 23:34

Джанкой атаковали беспилотники со шрапнелью

Олег Крючков: Сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты

<p>Обломки сбитого силами ПВО беспилотника. Фото © Telegram / kryuchkovoleg</p>

Обломки сбитого силами ПВО беспилотника. Фото © Telegram / kryuchkovoleg

Все беспилотники, сбитые на севере Крыма, над Джанкоем, целились в гражданские объекты. Они несли помимо врывчатки ещё и шрапнель. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

Изрешечённая после падения беспилотника стена. Фото © Telegram / kryuchkovoleg

Изрешечённая после падения беспилотника стена. Фото © Telegram / kryuchkovoleg

"Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами", — написал он своём телеграм-канале, опубликовав фото сбитых дронов и стены, по которой ударили поражающие элементы.

Мемы на сбитых беспилотниках. Фото © Telegram / kryuchkovoleg, коллаж LIFE

Мемы на сбитых беспилотниках. Фото © Telegram / kryuchkovoleg, коллаж LIFE

По мнению Крючкова, начинённые шрапнелью беспилотники были попыткой "отомстить крымчанам за их выбор". Советник главы Крыма высказался про особый цинизм этой атаки: на гражданские объекты были направлены беспилотники с нарисованными на них интернет-мемами.

"Влажные фантазии клоунов. Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию", — добавил Крючков, комментируя сообщения украинских СМИ о том, что в Джанкое якобы уничтожены ракеты "Калибр".

Около двух килограммов боеприпасов обнаружили при обследовании найденного под Тулой БПЛА

Около двух килограммов боеприпасов обнаружили при обследовании найденного под Тулой БПЛА

Как рассказывал Лайф, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что над Джанкоем сработали силы ПВО. Обошлось без погибших. В больницу был отправлен пострадавший мужчина.

Андрей Григорьев
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