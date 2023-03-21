Джанкой атаковали беспилотники со шрапнелью

Все беспилотники, сбитые на севере Крыма, над Джанкоем, целились в гражданские объекты. Они несли помимо врывчатки ещё и шрапнель. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков.

Изрешечённая после падения беспилотника стена. Фото © Telegram / kryuchkovoleg

"Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами", — написал он своём телеграм-канале, опубликовав фото сбитых дронов и стены, по которой ударили поражающие элементы.

Мемы на сбитых беспилотниках. Фото © Telegram / kryuchkovoleg, коллаж LIFE

По мнению Крючкова, начинённые шрапнелью беспилотники были попыткой "отомстить крымчанам за их выбор". Советник главы Крыма высказался про особый цинизм этой атаки: на гражданские объекты были направлены беспилотники с нарисованными на них интернет-мемами.

"Влажные фантазии клоунов. Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию", — добавил Крючков, комментируя сообщения украинских СМИ о том, что в Джанкое якобы уничтожены ракеты "Калибр".