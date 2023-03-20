В Крыму над Джанкоем сбит беспилотник

На севере Крыма в районе Джанкоя силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин, есть пострадавший. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

"В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", — написал он в своём телеграм-канале.

На место ЧП выехал замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Последствия произошедшего ещё оценивают, будет поднят вопрос о выплате компенсации. Аксёнов добавил, что находится на рабочем месте и координирует работу ведомств. Глава Крыма призвал доверять только проверенным источникам информации.

Ранее жители Крыма публиковали видео, на которых слышна работа двигателя, предположительно, беспилотника, затем гремит взрыв.