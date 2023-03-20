В Крыму над Джанкоем сбит беспилотник
Аксёнов: В районе Джанкоя сработали силы ПВО
Предположительно, обломки сбитого беспилотника. Фото © Telegram / tvcrimea24
На севере Крыма в районе Джанкоя силы противовоздушной обороны сбили беспилотник. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин, есть пострадавший. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.
"В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", — написал он в своём телеграм-канале.
На место ЧП выехал замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Последствия произошедшего ещё оценивают, будет поднят вопрос о выплате компенсации. Аксёнов добавил, что находится на рабочем месте и координирует работу ведомств. Глава Крыма призвал доверять только проверенным источникам информации.
Ранее жители Крыма публиковали видео, на которых слышна работа двигателя, предположительно, беспилотника, затем гремит взрыв.
Как рассказывал Лайф, 16 марта российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Сакском районе Крыма. А до этого на полуострове была предотвращена попытка массированной атаки украинскими дронами.