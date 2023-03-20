Около двух килограммов боеприпасов обнаружили при обследовании найденного под Тулой БПЛА

Во время обследования беспилотника, найденного в Тульской области днём 19 марта, обнаружена взрывчатка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, беспилотник нёс около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей. Длина фюзеляжа БПЛА — 1,2 метра, а размер крыльев — почти три метра.