Около двух килограммов боеприпасов обнаружили при обследовании найденного под Тулой БПЛА
SHOT: При обследовании найденного в Тульской области беспилотника обнаружили взрывчатку
Во время обследования беспилотника, найденного в Тульской области днём 19 марта, обнаружена взрывчатка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, беспилотник нёс около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей. Длина фюзеляжа БПЛА — 1,2 метра, а размер крыльев — почти три метра.
Напомним, 19 марта в в Одоевском районе Тульской области обнаружили упавший БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Находка была сделана вдали от жилых домов.
Telegram / SHOT