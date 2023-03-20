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20 марта, 05:19

Около двух килограммов боеприпасов обнаружили при обследовании найденного под Тулой БПЛА

SHOT: При обследовании найденного в Тульской области беспилотника обнаружили взрывчатку

Во время обследования беспилотника, найденного в Тульской области днём 19 марта, обнаружена взрывчатка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, беспилотник нёс около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей. Длина фюзеляжа БПЛА — 1,2 метра, а размер крыльев — почти три метра.

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков

Напомним, 19 марта в в Одоевском районе Тульской области обнаружили упавший БПЛА без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Находка была сделана вдали от жилых домов.

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Telegram / SHOT

Артур Белкин
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