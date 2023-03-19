В Тульской области обнаружили упавший беспилотник без опознавательных знаков
В Одоевском районе Тульской области обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Об этом сообщили в Комитете по региональной безопасности.
Там уточнили, что дрон нашли между населёнными пунктами Петровское и Маловель, он находился в поле вдали от жилых домов.
"На месте работают все оперативные службы. Угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет", — уточнили в комитете.
Ранее Лайф писал о том, что США продолжили полёты беспилотников над Чёрным морем, несмотря на инцидент с падением одного из них у берегов Крыма. У берегов России засекли стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk.
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