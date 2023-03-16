Над Крымом сбили украинский беспилотник

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Сакском районе Крыма. Об этом сообщил в эфире телеканала "Соловьёв Live" глава республики Сергей Аксёнов.

"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", — уточнил он.