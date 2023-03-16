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16 марта, 16:36

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Аксёнов сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Сакском районе Крыма

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Сакском районе Крыма. Об этом сообщил в эфире телеканала "Соловьёв Live" глава республики Сергей Аксёнов.

"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", — уточнил он.

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Ранее Вооружённые силы России предотвратили попытку массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Всего было уничтожено шесть дронов. Пострадавших нет.

Обложка ©

Getty Images / Paula Bronstein

Татьяна Миссуми
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