ВС РФ предотвратили атаку 10 украинских беспилотников на Крым

Вооружённые силы России предотвратили попытку массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено", — отметил он.