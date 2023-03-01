ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2023, 11:12
5259

ВС РФ предотвратили атаку 10 украинских беспилотников на Крым

Вооружённые силы России предотвратили попытку массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено", — отметил он.

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ
Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

А вчера, 28 февраля, было зафиксировано сразу несколько неизвестных беспилотников в регионах России. Один дрон упал в Адыгее, второй — в районе нефтебазы "Роснефти" в Туапсе, третий коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, а четвёртый дрон упал в Подмосковье рядом с объектом "Газпрома". Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности провалившейся атаки украинских беспилотников на юге России.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Car

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar