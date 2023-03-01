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1 марта, 11:12

ВС РФ предотвратили атаку 10 украинских беспилотников на Крым

Вооружённые силы России предотвратили попытку массированной атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено", — отметил он.

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

А вчера, 28 февраля, было зафиксировано сразу несколько неизвестных беспилотников в регионах России. Один дрон упал в Адыгее, второй — в районе нефтебазы "Роснефти" в Туапсе, третий коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, а четвёртый дрон упал в Подмосковье рядом с объектом "Газпрома". Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности провалившейся атаки украинских беспилотников на юге России.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Car

Александра Вишнякова
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