Стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk засекли у берегов России

США продолжили полёты беспилотников над Чёрным морем, несмотря на инцидент с падением одного из них у берегов Крыма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным агентства, на этот раз в воздух был поднят RQ-4 Global Hawk. Как пояснил собеседник издания, после 14 марта это первый полёт американского дрона в данном регионе. Ранее Пентагон уже заявлял, что падение беспилотника не повлияет на дальнейшие подобные миссии над Чёрным морем.