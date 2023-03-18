Стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk засекли у берегов России
Reuters: США возобновили полёты беспилотников над Чёрным морем
США продолжили полёты беспилотников над Чёрным морем, несмотря на инцидент с падением одного из них у берегов Крыма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По данным агентства, на этот раз в воздух был поднят RQ-4 Global Hawk. Как пояснил собеседник издания, после 14 марта это первый полёт американского дрона в данном регионе. Ранее Пентагон уже заявлял, что падение беспилотника не повлияет на дальнейшие подобные миссии над Чёрным морем.
Напомним, 14 марта в Чёрное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что всему виной действия российских Су-27, которые якобы случайно задели пропеллер аппарата. В Минобороны РФ подчеркнули, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра, истребители не вступали с дроном в контакт и не применяли против него бортовое вооружение.