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18 марта, 07:55

Стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk засекли у берегов России

Reuters: США возобновили полёты беспилотников над Чёрным морем

США продолжили полёты беспилотников над Чёрным морем, несмотря на инцидент с падением одного из них у берегов Крыма. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным агентства, на этот раз в воздух был поднят RQ-4 Global Hawk. Как пояснил собеседник издания, после 14 марта это первый полёт американского дрона в данном регионе. Ранее Пентагон уже заявлял, что падение беспилотника не повлияет на дальнейшие подобные миссии над Чёрным морем.

США изменили маршруты полёта своих дронов у Крыма

США изменили маршруты полёта своих дронов у Крыма

Напомним, 14 марта в Чёрное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В США заявили, что всему виной действия российских Су-27, которые якобы случайно задели пропеллер аппарата. В Минобороны РФ подчеркнули, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра, истребители не вступали с дроном в контакт и не применяли против него бортовое вооружение.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми
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