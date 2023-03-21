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20 марта, 21:09

Власти Джанкоя рассказали о последствиях крушения украинского беспилотника

Глава Джанкоя: После крушения беспилотника повреждены дом и магазин

<p>Последствия крушения беспилотника в Джанкое. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kryuchkovoleg/672" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tvcrimea24</a></p>

Последствия крушения беспилотника в Джанкое. Фото © Telegram / tvcrimea24

На севере Крыма, в Джанкое, после того как силы ПВО сбили украинский беспилотник, повреждено несколько гражданских объектов. Об этом рассказал глава местной администрации Игорь Ивин.

"Был прилёт беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой, возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", — приводит "Крым 24" его слова.

По информации главы города, в этом же районе с осколочным ранением доставлен в больницу мужчина 33 лет. Предположительно, он находился в магазине, на который упали обломки. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он отправлен в больницу. Элементы дрона найдены на двух улицах.

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Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что над Джанкоем сработали силы ПВО. Будет поднят вопрос о выплате компенсации потерпевшим от крушения беспилотника.

Андрей Григорьев
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