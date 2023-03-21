Власти Джанкоя рассказали о последствиях крушения украинского беспилотника

На севере Крыма, в Джанкое, после того как силы ПВО сбили украинский беспилотник, повреждено несколько гражданских объектов. Об этом рассказал глава местной администрации Игорь Ивин.

"Был прилёт беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой, возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", — приводит "Крым 24" его слова.

По информации главы города, в этом же районе с осколочным ранением доставлен в больницу мужчина 33 лет. Предположительно, он находился в магазине, на который упали обломки. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он отправлен в больницу. Элементы дрона найдены на двух улицах.