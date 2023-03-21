Опубликовано фото украинского беспилотника, сбитого на границе с Брянской областью
Российский пограничник сбил украинский дрон с расстояния 600 метров
Российский пограничник сбил украинский дрон. Фото © Telegram / SHOT
Пограничник, сбивший украинский дрон "Валькирия" в Брянской области, выстрелил в него из автомата с расстояния примерно в 600 метров. Фото беспилотника опубликовал SHOT.
По информации телеграм-канала, выстрел военнослужащего был очень эффектным — он попал непосредственно в винт дрона. После этого беспилотник упал на землю.
Ранее Лайф писал о том, что на границе в Брянской области военнослужащий сбил украинский дрон "Валькирия". Такие летательные аппараты ВСУ используют с 2017 года.