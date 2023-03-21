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21 марта, 13:19

Опубликовано фото украинского беспилотника, сбитого на границе с Брянской областью

Российский пограничник сбил украинский дрон с расстояния 600 метров

<p>Российский пограничник сбил украинский дрон. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Российский пограничник сбил украинский дрон. Фото © Telegram / SHOT

Пограничник, сбивший украинский дрон "Валькирия" в Брянской области, выстрелил в него из автомата с расстояния примерно в 600 метров. Фото беспилотника опубликовал SHOT.

По информации телеграм-канала, выстрел военнослужащего был очень эффектным — он попал непосредственно в винт дрона. После этого беспилотник упал на землю.

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Ранее Лайф писал о том, что на границе в Брянской области военнослужащий сбил украинский дрон "Валькирия". Такие летательные аппараты ВСУ используют с 2017 года.

Илья Суриков
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