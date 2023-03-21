В Брянской области пограничник из автомата сбил украинский дрон "Валькирия"
Российский пограничник из автомата сбил украинский дрон "Валькирия". По данным Лайфа, всё произошло на границе в Брянской области. Позже выяснилось, что беспилотник был без боекомплекта.
Вооружённые силы Украины пользуются такими летательными аппаратами с 2017 года. В состав комплекса, как правило, входят два дрона, дневной и ночной комплект для применения. Максимальная скорость — 70 километров в час. Один дрон стоит почти два миллиона рублей.
Ранее Лайф рассказывал про атаку беспилотников на Джанкой, которая произошла накануне вечером. Сообщалось, что один БПЛА был сбит над техникумом, ещё несколько было подбито над жилыми кварталами. При этом никаких военных объектов в этих районах нет. В СК заявили, что целью сбитых в Джанкое украинских беспилотников являлись гражданские объекты. По словам советника главы республики Олега Крючкова, дроны с нарисованными на них мемами были начинены взрывчаткой и шрапнелью. В результате ЧП пострадал 33-летний мужчина. Предположительно, он находился в магазине, на который упали обломки. После атаки беспилотников в Джанкое ввели режим ЧС.
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