В Брянской области пограничник из автомата сбил украинский дрон "Валькирия"

Российский пограничник из автомата сбил украинский дрон "Валькирия". По данным Лайфа, всё произошло на границе в Брянской области. Позже выяснилось, что беспилотник был без боекомплекта.

Вооружённые силы Украины пользуются такими летательными аппаратами с 2017 года. В состав комплекса, как правило, входят два дрона, дневной и ночной комплект для применения. Максимальная скорость — 70 километров в час. Один дрон стоит почти два миллиона рублей.