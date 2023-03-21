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21 марта, 11:30

Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки дрона ВСУ на нефтеперекачивающую станцию

Глава Брянской области сообщил об атаке украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию

Украинский беспилотник пытался атаковать территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", принадлежащей "Транснефти". Пострадавших в результате нет, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка. После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено", — добавил губернатор.

На нефтеперекачивающей станции "Дружба" под Брянском нашли самодельную бомбу

На нефтеперекачивающей станции "Дружба" под Брянском нашли самодельную бомбу

Напомним, ранее о том, что в Брянской области беспилотник предпринял неудачную попытку атаковать нефтеперекачивающую станцию "Дружба", сообщал телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, инцидент произошёл около полудня 20 марта. На территорию станции с беспилотника был сброшен неустановленный боеприпас. В результате ЧП никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано.

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Getty Images / Sean Gallup

Александра Вишнякова
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