Брянский губернатор рассказал о последствиях атаки дрона ВСУ на нефтеперекачивающую станцию

Украинский беспилотник пытался атаковать территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", принадлежащей "Транснефти". Пострадавших в результате нет, на месте работают оперативные службы. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

"В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в н/п Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка. После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение будет возобновлено", — добавил губернатор.