Два беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военные
Министр обороны Шойгу: Атаку беспилотников на Севастополь пресекли старший матрос Фалеева и главный старшина Целуйко
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Два из трёх беспилотников, пытавшихся поразить объекты в Севастополе ранее в среду, были уничтожены девушками-военнослужащими. Об этом на заседании коллегии военного ведомства в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной", — проинформировал он.
Напомним, что рано утром в среду, 22 марта, была предпринята попытка поразить российские объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Позже стало известно, что Черноморский флот отбил атаку трёх надводных беспилотников. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные корабли не получили повреждений. В результате взрывов уничтоженных вражеских дронов в зданиях по улице Ленина, 2, в Доме Москвы выбило стёкла. Люди не пострадали.