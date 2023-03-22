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Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 10:50
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Два беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военные

Министр обороны Шойгу: Атаку беспилотников на Севастополь пресекли старший матрос Фалеева и главный старшина Целуйко

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Два из трёх беспилотников, пытавшихся поразить объекты в Севастополе ранее в среду, были уничтожены девушками-военнослужащими. Об этом на заседании коллегии военного ведомства в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главным старшиной Целуйко Татьяной Витальевной", — проинформировал он.

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Напомним, что рано утром в среду, 22 марта, была предпринята попытка поразить российские объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Позже стало известно, что Черноморский флот отбил атаку трёх надводных беспилотников. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные корабли не получили повреждений. В результате взрывов уничтоженных вражеских дронов в зданиях по улице Ленина, 2, в Доме Москвы выбило стёкла. Люди не пострадали.

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Марина Калегина
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