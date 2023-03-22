Два беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военные

Два из трёх беспилотников, пытавшихся поразить объекты в Севастополе ранее в среду, были уничтожены девушками-военнослужащими. Об этом на заседании коллегии военного ведомства в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, что рано утром в среду, 22 марта, была предпринята попытка поразить российские объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Позже стало известно, что Черноморский флот отбил атаку трёх надводных беспилотников. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные корабли не получили повреждений. В результате взрывов уничтоженных вражеских дронов в зданиях по улице Ленина, 2, в Доме Москвы выбило стёкла. Люди не пострадали.