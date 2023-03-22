Украинские хакеры запустили по радио фейковые оповещения об эвакуации из Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев назвал ложью радиосообщения об эвакуации
Жителей Севастополя напугало сообщение по радио об эвакуации из Крыма при помощи паромных переправ. Как оказалось, эфир был взломан украинскими хакерами с целью запугивания населения.
В Севастополе по радио разошлись ложные оповещения. Видео © VK / "Севкор"
"В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия сообщения с материковой частью РФ будут организованы эвакуационные паромные переправы", — говорилось в тексте фейкового заявления.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения об эвакуации. Он пояснил, что злоумышленники перехватили радиосигналы нескольких станций и распространили ложную информацию. Глава города напомнил, что в случае реальной опасности сообщение будет запущено одновременно по всем каналам, а также по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые.
"После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилась "перемога" в реальности — ну хоть людей запугаем", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в городе всё спокойно, и призвал не вестись на провокации с украинской стороны, желающей распространить панику.
Ранее сегодня сообщалось, что Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников на Севастополь. Было уничтожено три дрона. Никто не пострадал.
Shutterstock