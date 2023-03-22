Женщины – военнослужащие Черноморского флота, обнаружившие и уничтожившие два беспилотника, пытавшиеся атаковать российские объекты в Севастополе, рассказали подробности случившегося. Их комментарий опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Женщины-военные Целуйко и Фалеева рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь. Видео © t.me / mod_russia

По словам главной старшины Татьяны Целуйко, она смотрела в бинокль и увидела беспилотный морской объект, движущийся в направлении базы. Об этом было немедленно доложено оперативному дежурному, который призвал усилить наблюдения. А когда стало понятно, что это морской дрон, двигающийся хаотично, была отдана команда открыть огонь на поражение. Целуйко уточнила, что после уничтожения объекта никто не расслабился, понимая, что следом могут прийти и другие дроны.

"Понимала просто головой, что надо что-то делать, надо попасть, надо уничтожить, чтобы она не прошла дальше. Был большой страх за то, что она куда-то врежется", — добавила Татьяна.

По словам старшего матроса Марины Фалеевой, девушки реагировали весьма быстро. Она подчеркнула, что будет защищать родной город от различных атак противника. Женщины-военнослужащие уже представлены командованием к государственным наградам.