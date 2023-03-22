Девушки-военные рассказали, как отразили атаку на Севастополь
Девушки-военные рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь
Женщины – военнослужащие Черноморского флота, обнаружившие и уничтожившие два беспилотника, пытавшиеся атаковать российские объекты в Севастополе, рассказали подробности случившегося. Их комментарий опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Женщины-военные Целуйко и Фалеева рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь. Видео © t.me / mod_russia
По словам главной старшины Татьяны Целуйко, она смотрела в бинокль и увидела беспилотный морской объект, движущийся в направлении базы. Об этом было немедленно доложено оперативному дежурному, который призвал усилить наблюдения. А когда стало понятно, что это морской дрон, двигающийся хаотично, была отдана команда открыть огонь на поражение. Целуйко уточнила, что после уничтожения объекта никто не расслабился, понимая, что следом могут прийти и другие дроны.
"Понимала просто головой, что надо что-то делать, надо попасть, надо уничтожить, чтобы она не прошла дальше. Был большой страх за то, что она куда-то врежется", — добавила Татьяна.
По словам старшего матроса Марины Фалеевой, девушки реагировали весьма быстро. Она подчеркнула, что будет защищать родной город от различных атак противника. Женщины-военнослужащие уже представлены командованием к государственным наградам.
Лайф напоминает, что рано утром 22 марта была предпринята попытка поразить российские объекты в Севастополе беспилотными аппаратами. Позже стало известно, что Черноморский флот отбил атаку трёх надводных беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, военные корабли не получили повреждений.
t.me / mod_russia