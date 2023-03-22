ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 19:52
6547

Девушки-военные рассказали, как отразили атаку на Севастополь

Девушки-военные рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь

Женщины – военнослужащие Черноморского флота, обнаружившие и уничтожившие два беспилотника, пытавшиеся атаковать российские объекты в Севастополе, рассказали подробности случившегося. Их комментарий опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Женщины-военные Целуйко и Фалеева рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь. Видео © t.me / mod_russia

По словам главной старшины Татьяны Целуйко, она смотрела в бинокль и увидела беспилотный морской объект, движущийся в направлении базы. Об этом было немедленно доложено оперативному дежурному, который призвал усилить наблюдения. А когда стало понятно, что это морской дрон, двигающийся хаотично, была отдана команда открыть огонь на поражение. Целуйко уточнила, что после уничтожения объекта никто не расслабился, понимая, что следом могут прийти и другие дроны.

"Понимала просто головой, что надо что-то делать, надо попасть, надо уничтожить, чтобы она не прошла дальше. Был большой страх за то, что она куда-то врежется", — добавила Татьяна.

Два беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военные
Два беспилотника, пытавшихся атаковать объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военные

По словам старшего матроса Марины Фалеевой, девушки реагировали весьма быстро. Она подчеркнула, что будет защищать родной город от различных атак противника. Женщины-военнослужащие уже представлены командованием к государственным наградам.

Лайф напоминает, что рано утром 22 марта была предпринята попытка поразить российские объекты в Севастополе беспилотными аппаратами. Позже стало известно, что Черноморский флот отбил атаку трёх надводных беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, военные корабли не получили повреждений.

Украинские хакеры запустили по радио фейковые оповещения об эвакуации из Севастополя
Украинские хакеры запустили по радио фейковые оповещения об эвакуации из Севастополя
BannerImage

t.me / mod_russia

Иван Косицын
  • Новости
  • черноморскийфлот
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar