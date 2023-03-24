В Курской области военные перехватили украинский квадрокоптер со взрывчаткой
Российские военные перехватили украинский квадрокоптер в Курской области. Как пишет телеграм-канал SHOT, дрон нёс взрывчатку в сторону пограничников.
По данным телеграм-канала, для перехвата военные использовали специальное оборудование, подавляющее связь беспилотника с пультом управления. После того как квадрокоптер посадили, он был уничтожен.
Аналогичный случай произошёл накануне в Брянской области. Там военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили квадрокоптер Вооружённых сил Украины.
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