В Курской области военные перехватили украинский квадрокоптер со взрывчаткой

Российские военные перехватили украинский квадрокоптер в Курской области. Как пишет телеграм-канал SHOT , дрон нёс взрывчатку в сторону пограничников.

По данным телеграм-канала, для перехвата военные использовали специальное оборудование, подавляющее связь беспилотника с пультом управления. После того как квадрокоптер посадили, он был уничтожен.