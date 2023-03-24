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24 марта, 06:33

В Белгородской области средствами РЭБ подорвали украинский квадрокоптер

В Белгородской области сбит квадрокоптер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе села Журавлёвка накануне около шести вечера. Беспилотник был подорван в воздухе средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет.

Под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ "дедовским методом"

Под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ "дедовским методом"

Ранее девушки-военные рассказали, как отразили атаку беспилотников на Севастополь. По словам главного старшины Татьяны Целуйко, был большой страх из-за того, что дрон мог куда-нибудь врезаться.

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Unsplash

Никита Никонов
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