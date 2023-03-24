В Белгородской области средствами РЭБ подорвали украинский квадрокоптер

В Белгородской области сбит квадрокоптер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе села Журавлёвка накануне около шести вечера. Беспилотник был подорван в воздухе средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет.