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23 марта, 10:48

Под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ "дедовским методом"

SHOT: Под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья "дедовским методом"

<p>В Брянской области российский военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/49462" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Брянской области российский военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья. Обложка © t.me / SHOT

Российский военный сбил украинский дрон в Брянской области из охотничьего ружья, подаренного местными жителями. Детали узнал телеграм-канал SHOT.

По данным канала, военный заметил дрон-корректировщик, который летел в сторону наших позиций на границе. Боец моментально отреагировал и выстрелил из ружья прямо в пропеллер. Рухнувший на землю беспилотник осмотрели и выяснили, что, по всей вероятности, его можно будет использовать снова после прошивки: он практически не пострадал, а новый обойдётся почти в полмиллиона рублей.

Российские военные признались, что с оружием у них никаких проблем нет, просто то самое охотничье ружьё — отличное средство против украинских "налётов" и просто "дедовский метод".

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Оксана Попова
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