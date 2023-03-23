Под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ "дедовским методом"

По данным канала, военный заметил дрон-корректировщик, который летел в сторону наших позиций на границе. Боец моментально отреагировал и выстрелил из ружья прямо в пропеллер. Рухнувший на землю беспилотник осмотрели и выяснили, что, по всей вероятности, его можно будет использовать снова после прошивки: он практически не пострадал, а новый обойдётся почти в полмиллиона рублей.