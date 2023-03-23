Под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ "дедовским методом"
SHOT: Под Брянском российский военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья "дедовским методом"
В Брянской области российский военный сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья. Обложка © t.me / SHOT
Российский военный сбил украинский дрон в Брянской области из охотничьего ружья, подаренного местными жителями. Детали узнал телеграм-канал SHOT.
По данным канала, военный заметил дрон-корректировщик, который летел в сторону наших позиций на границе. Боец моментально отреагировал и выстрелил из ружья прямо в пропеллер. Рухнувший на землю беспилотник осмотрели и выяснили, что, по всей вероятности, его можно будет использовать снова после прошивки: он практически не пострадал, а новый обойдётся почти в полмиллиона рублей.
Российские военные признались, что с оружием у них никаких проблем нет, просто то самое охотничье ружьё — отличное средство против украинских "налётов" и просто "дедовский метод".
Ранее Лайф сообщал, что вчера была предпринята попытка поразить российские объекты в Севастополе беспилотными аппаратами. Позже стало известно, что Черноморский флот отбил атаку трёх надводных беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, военные корабли не получили повреждений. Выяснилось, что атаку отразили девушки-военные.