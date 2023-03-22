Стали известны последствия атаки на Крым украинских дронов с взрывчаткой и мемами
Аксёнов: Атака беспилотников ВСУ на Джанкой повредила несколько домов, магазин и техникум
Мемы на сбитых беспилотниках. Коллаж LIFE. Фото © Telegram / Крючков Z
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что попытка ВСУ атаковать Джанкой беспилотниками не нанесла значительного ущерба. В результате падения дронов, сбитых российскими системами ПВО, были повреждены несколько домов, магазин и техникум.
Сбитый над Джанкоем беспилотник. Обложка © Telegram / Крючков Z
Аксёнов уточнил, что беспилотник разрушил часть дома жительницы Джанкоя, также повреждены два двухэтажных здания в селе Яркое и ещё один частный дом. Вместе с этим пострадали магазин и склад кормов для животных.
"В селе Калиновка обломки упали между двумя зданиями дорожного техникума, повреждены общежитие, учебный и административный корпуса. Осколками также повреждён легковой автомобиль в Джанкое. По предварительным оценкам, серьёзного ущерба украинские беспилотники не нанесли", — рассказал глава республики журналистам.
Напомним, 20-го числа над Джанкоем сработали силы ПВО. Один БПЛА был сбит над техникумом, ещё несколько было подбито над жилыми кварталами. Тогда глава администрации города Игорь Ивин сообщил о повреждении нескольких объектов и электросети. Также в результате ЧП ранения получил один человек, он был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Дроны с нарисованными на них мемами были начинены взрывчаткой и шрапнелью.