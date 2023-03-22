Стали известны последствия атаки на Крым украинских дронов с взрывчаткой и мемами

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что попытка ВСУ атаковать Джанкой беспилотниками не нанесла значительного ущерба. В результате падения дронов, сбитых российскими системами ПВО, были повреждены несколько домов, магазин и техникум.

Сбитый над Джанкоем беспилотник. Обложка © Telegram / Крючков Z

Аксёнов уточнил, что беспилотник разрушил часть дома жительницы Джанкоя, также повреждены два двухэтажных здания в селе Яркое и ещё один частный дом. Вместе с этим пострадали магазин и склад кормов для животных.