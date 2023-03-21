В Крыму диагностировали психические патологии у украинских военных после атаки дронов с мемами
Советник главы Крыма Крючков: Мемы на сбитых в Джанкое БПЛА говорят о патологиях военных Украины
Мемы на сбитых беспилотниках. Коллаж LIFE. Фото © Telegram / kryuchkovoleg
Интернет-мемы, которые были нарисованы на беспилотниках, сбитых ПВО в Джанкое, говорят о психических патологиях украинских военных. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Цинизм или шизофрения. Бить по жилым домам и рисовать мемы. В техникумовских общежитиях были дети... Явное [использование] наркотиков или психические патологии", — приводит слова Крючкова РИА "Новости".
Напомним, атака беспилотников на Джанкой произошла накануне вечером. Сообщалось, что один БПЛА был сбит над техникумом, ещё несколько было подбито над жилыми кварталами. При этом никаких военных объектов в этих районах нет. В СК заявили, что целью сбитых в Джанкое украинских беспилотников являлись гражданские объекты. По словам советника главы республики Олега Крючкова, дроны с нарисованными на них мемами были начинены взрывчаткой и шрапнелью. В результате ЧП пострадал 33-летний мужчина. Предположительно, он находился в магазине, на который упали обломки.