Число пострадавших при взрыве БПЛА в Тульской области возросло до трёх

Число пострадавших в результате взрыва в городе Киреевске Тульской области возросло до трёх, сообщает ТАСС со ссылкой на местную ЕДДС.

"Третий человек [пострадавший] есть, но пока не известно, насколько пострадал", — отметила собеседница агентства.

Также известно, что одному из пострадавших помощь была оказана на месте, другая же была доставлена в медучреждение. Её жизни ничего не угрожает.