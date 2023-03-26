Киевский режим 26 марта пытался атаковать Тульскую область беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж". Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что система навигации БПЛА была выведена из строя комплексом радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

"26 марта киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что группировка противовоздушной обороны в Тульской области — зенитные ракетные комплексы С-300, "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" — обеспечивают надёжное прикрытие с данного направления. Там также отметили, что на месте падения украинского беспилотника работают специалисты ведомства.