Удар по Тульской области Украина нанесла советским беспилотником
Минобороны: Украинский БЛА "Стриж" сбили над Тульской областью с помощью средств РЭБ
Киевский режим 26 марта пытался атаковать Тульскую область беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж". Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что система навигации БПЛА была выведена из строя комплексом радиоэлектронной борьбы "Поле-21".
"26 марта киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что группировка противовоздушной обороны в Тульской области — зенитные ракетные комплексы С-300, "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" — обеспечивают надёжное прикрытие с данного направления. Там также отметили, что на месте падения украинского беспилотника работают специалисты ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что в Киреевске Тульской области прогремел взрыв. По нашим данным, это был именно беспилотник Ту-141 "Стриж". У многих жителей от ударной волны тряслись окна в домах и выбило стёкла. Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако позже это число возросло до трёх.