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26 марта, 17:55

МО РФ: Киевский режим попытался атаковать Тульскую область беспилотником типа "Стриж"

Киевский режим 26 марта пытался атаковать Тульскую область беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж". Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что система навигации БПЛА была выведена из строя комплексом радиоэлектронной борьбы "Поле-21".

"26 марта киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа "Стриж" (Ту-141) в ударном исполнении", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что группировка противовоздушной обороны в Тульской области — зенитные ракетные комплексы С-300, "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" — обеспечивают надёжное прикрытие с данного направления. Там также отметили, что на месте падения украинского беспилотника работают специалисты ведомства.

Жительница Тульской области рассказала, что беспилотник взорвался яркой вспышкой в небе

Жительница Тульской области рассказала, что беспилотник взорвался яркой вспышкой в небе

Ранее Лайф сообщал, что в Киреевске Тульской области прогремел взрыв. По нашим данным, это был именно беспилотник Ту-141 "Стриж". У многих жителей от ударной волны тряслись окна в домах и выбило стёкла. Изначально сообщалось о двух пострадавших, однако позже это число возросло до трёх.

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Wikipedia / VargaA

Варвара Романова
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