СМИ узнали о прибытии Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

"Владимир Зеленский уже в Польше", — говорится в сообщении.

Это его первый официальный визит в Польшу, ранее Зеленский был в стране лишь проездом. В Польше он планирует встретиться с президентом республики Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и выступить у Королевского замка с речью, обращённой к полякам и проживающим в стране украинцам.