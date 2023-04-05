СМИ узнали о прибытии Зеленского в Польшу
RMF FM: Зеленский впервые прибыл в Польшу с официальным визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Об этом сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
"Владимир Зеленский уже в Польше", — говорится в сообщении.
Это его первый официальный визит в Польшу, ранее Зеленский был в стране лишь проездом. В Польше он планирует встретиться с президентом республики Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и выступить у Королевского замка с речью, обращённой к полякам и проживающим в стране украинцам.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал Зеленского готовить план Б. Причём "Б" в данном случае, отметил он, означает "бежать". По словам Рогова, украинский президент занимается аутотренингом, пытаясь убедить всех в том, насколько он "страшен, опасен и серьёзен", тем временем теряя контроль за очередным городом.
ТАСС / AP