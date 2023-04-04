Зеленского просветили в неизбежности мирных переговоров после разгрома в битве за Артёмовск

Президент Украины Владимир Зеленский ещё в 2019 году кричал об открытом противостоянии с Россией и звал на помощь Запад. Именно по его просьбе страны НАТО стали обучать бойцов ВСУ, что, однако, не спасает Киев от неминуемого поражения в Артёмовске (Бахмут), заявил в интервью ютуб-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Это их выбор. Я просто напомню, что Запад хотел этого конфликта. Зеленский в 2019 году в кулуарах кричал о наступательных действиях против России <…> Хотел? Получи! Он умолял НАТО тренировать своих военных. НАТО согласилось обучать украинцев — и вот последствия", — сказал экс-разведчик.

По оценке отставного офицера, после неизбежного отступления ВСУ из Артёмовска Украине придётся пойти на мирные переговоры с Россией. Риттер заметил, что ВСУ уже понесли слишком большие потери и не смогут продолжать активные боевые действия. Он считает, что и США с Европой будут настаивать на мирном соглашении. Согласно его прогнозу, Запад потеряет терпение, потому что украинцы проигрывают.

"Им придётся выполнить все условия, признать Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, полуостров Крым территорией России", — заключил Риттер.