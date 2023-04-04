Зеленского просветили в неизбежности мирных переговоров после разгрома в битве за Артёмовск
Экс-разведчик Риттер припомнил ошибку Зеленского в 2019 году и обращение к НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ещё в 2019 году кричал об открытом противостоянии с Россией и звал на помощь Запад. Именно по его просьбе страны НАТО стали обучать бойцов ВСУ, что, однако, не спасает Киев от неминуемого поражения в Артёмовске (Бахмут), заявил в интервью ютуб-каналу U.S. Tour of Duty офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Это их выбор. Я просто напомню, что Запад хотел этого конфликта. Зеленский в 2019 году в кулуарах кричал о наступательных действиях против России <…> Хотел? Получи! Он умолял НАТО тренировать своих военных. НАТО согласилось обучать украинцев — и вот последствия", — сказал экс-разведчик.
По оценке отставного офицера, после неизбежного отступления ВСУ из Артёмовска Украине придётся пойти на мирные переговоры с Россией. Риттер заметил, что ВСУ уже понесли слишком большие потери и не смогут продолжать активные боевые действия. Он считает, что и США с Европой будут настаивать на мирном соглашении. Согласно его прогнозу, Запад потеряет терпение, потому что украинцы проигрывают.
"Им придётся выполнить все условия, признать Херсонскую и Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, полуостров Крым территорией России", — заключил Риттер.
Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что "юридически" Артёмовск уже находится под контролем российских сил. Его бойцы водрузили флаги на здание городской администрации. Тем временем противник сосредоточен на западных окраинах.