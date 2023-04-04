Шойгу доложил о планомерном продвижении армии под Артёмовском
Шойгу: Вооружённые силы РФ развивают боевые действия в районах Артёмовска и Авдеевки
Вооружённые силы РФ развивают боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
"Сначала о ходе спецоперации. Вооружённые силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях", — сказал Шойгу.
На Купянском же направлении днём ранее российская группировка "Запад" уничтожила 75 бойцов ВСУ. В результате действий ВС России была ликвидирована живая сила, а также техника противника.
ТАСС / Станислав Красильников