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Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 09:41
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Шойгу доложил о планомерном продвижении армии под Артёмовском

Шойгу: Вооружённые силы РФ развивают боевые действия в районах Артёмовска и Авдеевки

Вооружённые силы РФ развивают боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"Сначала о ходе спецоперации. Вооружённые силы России продолжают освобождать территорию Донбасса. Планомерно развиваются боевые действия в районах Артёмовска, Авдеевки, на Лиманском, Купянском направлениях", — сказал Шойгу.

Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому
Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому

На Купянском же направлении днём ранее российская группировка "Запад" уничтожила 75 бойцов ВСУ. В результате действий ВС России была ликвидирована живая сила, а также техника противника.

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ТАСС / Станислав Красильников

Ирина Фальке
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