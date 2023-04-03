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3 апреля, 12:38

"Вечная память!": Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому

Пригожин показал флаг, водружённый над Артёмовском в честь Владлена Татарского

<p>Флаг, водружённый бойцами ЧВК "Вагнер" над Администрацией Артёмовска. Обложка © <a href="https://t.me/concordgroup_official/680" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Пресс-служба Пригожина</p>

Флаг, водружённый бойцами ЧВК "Вагнер" над Администрацией Артёмовска. Обложка © Telegram / Пресс-служба Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал флаг, водружённый бойцами компании над администрацией освобождённого Артёмовска. Соответствующее фото публикует его пресс-служба. Так, на флаге видна надпись в честь погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

"Владлену Татарскому вечная память! От всей России", — написано на триколоре.

"Юридически Бахмут взят": Над администрацией Артёмовска водружён российский флаг

"Юридически Бахмут взят": Над администрацией Артёмовска водружён российский флаг

Напомним, вчера, 2 апреля, в петербургском кафе "Стрит-бар", где проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. Он погиб, ещё более 30 человек было госпитализировано. По данным следствия, бомба была спрятана в статуэтке, которую военкору подарила 26-летняя Дарья Трепова, ранее принимавшая участие в антироссийских митингах. После теракта она попыталась скрыться, сменив образ, однако утром 3 апреля была задержана. Подозреваемая утверждает, что её "использовали".

Матвей Константинов
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