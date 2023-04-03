"Вечная память!": Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал флаг, водружённый бойцами компании над администрацией освобождённого Артёмовска. Соответствующее фото публикует его пресс-служба. Так, на флаге видна надпись в честь погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).