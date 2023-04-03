Лайф узнал, какими были первые слова подозреваемой в убийстве Татарского после задержания

Стали известны первые слова Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского накануне в Санкт-Петербурге. Их публикует SHOT со ссылкой на источник.

"Меня подставили! Меня просто использовали!" — сказала Трепова.