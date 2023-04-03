Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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3 апреля, 08:56
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Лайф узнал, какими были первые слова подозреваемой в убийстве Татарского после задержания

Первым делом после задержания подозреваемая в убийстве Владлена Татарского заявила, что её подставили

<p>Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49781" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. Обложка © SHOT

Стали известны первые слова Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского накануне в Санкт-Петербурге. Их публикует SHOT со ссылкой на источник.

"Меня подставили! Меня просто использовали!" — сказала Трепова.

У подозреваемой в убийстве Владлена Татарского были куплены билеты на самолёт

У подозреваемой в убийстве Владлена Татарского были куплены билеты на самолёт

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемой. По данным SHOT, девушку нашли на ещё одной съёмной квартире, куда она направилась после смены образа.

Как писал Лайф, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Мужчина погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую Трепова подарила военкору. Лайф узнал, что девушка снимала квартиру в пяти минутах от кафе, где произошёл взрыв, после преступления она отправилась туда, сменила образ и скрылась.

Никита Никонов
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