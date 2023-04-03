Лайф узнал, какими были первые слова подозреваемой в убийстве Татарского после задержания
Первым делом после задержания подозреваемая в убийстве Владлена Татарского заявила, что её подставили
Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова. Обложка © SHOT
Стали известны первые слова Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского накануне в Санкт-Петербурге. Их публикует SHOT со ссылкой на источник.
"Меня подставили! Меня просто использовали!" — сказала Трепова.
Напомним, ранее Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемой. По данным SHOT, девушку нашли на ещё одной съёмной квартире, куда она направилась после смены образа.
Как писал Лайф, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Мужчина погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, взрывчаткой с поражающими элементами была начинена статуэтка, которую Трепова подарила военкору. Лайф узнал, что девушка снимала квартиру в пяти минутах от кафе, где произошёл взрыв, после преступления она отправилась туда, сменила образ и скрылась.