Подозреваемая в убийстве военкора Татарского снимала квартиру в 5 минутах от кафе
SHOT: Подозреваемая в убийстве военкора Татарского снимала квартиру в 5 минутах от кафе, где произошёл взрыв
Подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе. Кадр видео © LIFE
Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве Владлена Татарского, арендовала квартиру в 5 минутах от кафе, где накануне проходил творческий вечер военкора. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, девушка могла принести бомбу на встречу с Татарским, замаскировав её под статуэтку. Её она вручила военкору в качестве подарка, а буквально через несколько минут прогремел взрыв. Сейчас подозреваемая — Дарья Трепова — находится в розыске, в её квартире прошёл обыск.