Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 07:26

Подозреваемая в убийстве военкора Татарского снимала квартиру в 5 минутах от кафе

SHOT: Подозреваемая в убийстве военкора Татарского снимала квартиру в 5 минутах от кафе, где произошёл взрыв

<p>Подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе. Кадр видео © LIFE</p>

Подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе. Кадр видео © LIFE

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве Владлена Татарского, арендовала квартиру в 5 минутах от кафе, где накануне проходил творческий вечер военкора. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Лайф публикует ориентировку на подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Лайф публикует ориентировку на подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, девушка могла принести бомбу на встречу с Татарским, замаскировав её под статуэтку. Её она вручила военкору в качестве подарка, а буквально через несколько минут прогремел взрыв. Сейчас подозреваемая — Дарья Трепова — находится в розыске, в её квартире прошёл обыск.

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владлен Татарский
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров