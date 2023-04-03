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3 апреля, 07:18

Лайф публикует ориентировку на подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Телеграм-канал SHOT опубликовал ориентировку на Дарью Трепову, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Ориентировка на Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. Фото © Telegram / SHOT

Ориентировка на Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. Фото © Telegram / SHOT

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Трепову объявили в розыск. Девушке 26 лет, она уже попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов из-за участия в митинге против СВО в прошлом году.

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Как сообщал Лайф, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, бомбу, замаскированную под статуэтку, могла принести на мероприятие девушка. Подозреваемая вручила её военкору в качестве подарка, а буквально через несколько минут прогремел взрыв. Сейчас девушку разыскивают.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Никонов
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