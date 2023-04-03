Лайф публикует ориентировку на подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского

Телеграм-канал SHOT опубликовал ориентировку на Дарью Трепову, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Трепову объявили в розыск. Девушке 26 лет, она уже попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов из-за участия в митинге против СВО в прошлом году.