Лайф публикует ориентировку на подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского
Телеграм-канал SHOT опубликовал ориентировку на Дарью Трепову, которая подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.
Ориентировка на Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Трепову объявили в розыск. Девушке 26 лет, она уже попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов из-за участия в митинге против СВО в прошлом году.
Как сообщал Лайф, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военного корреспондента Владлена Татарского. Сам он погиб, также пострадало более 30 человек. По предварительным данным, бомбу, замаскированную под статуэтку, могла принести на мероприятие девушка. Подозреваемая вручила её военкору в качестве подарка, а буквально через несколько минут прогремел взрыв. Сейчас девушку разыскивают.
Telegram / SHOT