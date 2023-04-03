Минздрав: Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 32
В Санкт-Петербурге, по последним данным, 32 человека пострадали при взрыве в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Десять из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве.
"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадало 32 человека, один человек погиб", — сообщили в ведомстве.
Согласно озвученным ранее данным, после взрыва было госпитализировано 24 человека. В том числе помощь медиков понадобилась девочке-подростку, её жизни ничего не угрожает.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. СМИ сообщали, что задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу, однако официально эта информация не подтверждена.
LiFE