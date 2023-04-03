Минздрав: Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 32

В Санкт-Петербурге, по последним данным, 32 человека пострадали при взрыве в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Десять из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадало 32 человека, один человек погиб", — сообщили в ведомстве.