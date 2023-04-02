Задержана девушка, которая принесла статуэтку с бомбой на встречу с Татарским
"Интерфакс": Задержана Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Татарского
Задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, она подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, она доставлена к следователю", — сообщает агентство.
По словам его источника, следствие полагает, что именно она принесла в кафе коробку со статуэткой, в которой было взрывное устройство. Официально эта информация на момент публикации не подтверждена.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.
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