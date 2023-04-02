Задержана девушка, которая принесла статуэтку с бомбой на встречу с Татарским

Задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, она подозревается в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"По подозрению в убийстве Татарского задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, она доставлена к следователю", — сообщает агентство.

По словам его источника, следствие полагает, что именно она принесла в кафе коробку со статуэткой, в которой было взрывное устройство. Официально эта информация на момент публикации не подтверждена.