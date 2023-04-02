СК завёл дело по факту взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По данным ведомства, количество пострадавших выросло до 19 человек.

Обстановка на месте взрыва в кафе в Петербурге. Видео © LIFE

"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в сообщении.