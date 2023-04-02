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2 апреля, 17:22

СК завёл дело по факту взрыва в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По данным ведомства, количество пострадавших выросло до 19 человек.

Обстановка на месте взрыва в кафе в Петербурге. Видео © LIFE

"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СКР и по городу Санкт-Петербургу. Все обстоятельства и детали совершённого преступления устанавливаются.

Опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством военкора Татарского

Опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством военкора Татарского

Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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