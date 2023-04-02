Опубликовано видео, как подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе
Лайф публикует видео, как в Санкт-Петербурге подозреваемая в организации взрыва на творческом вечере Владлена Татарского входит в кафе. В руках у неё нечто похожее на крупную коробку.
Подозреваемая в организации взрыва входит в петербургское кафе. Видео © LiFE
Ранее Трепову уже задерживали за участие в митинге — в акции протеста в феврале 2022 года.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. Задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу.
LiFE