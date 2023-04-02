Минздрав: До 30 выросло число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге до 30 выросло число пострадавших при взрыве в кафе, где погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в Минздраве России.
В министерстве рассказали, что 24 человека из числа пострадавших доставлены в медучреждения Санкт-Петербурга с места происшествия. Остальные шестеро обратились за помощью к медикам уже самостоятельно спустя некоторое время после взрыва.
В свою очередь в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга сообщили, что нет угрозы жизни девочки, которая пострадала при взрыве. Ей провели операцию по удалению осколков.
Напомним, вечером 2 апреля в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора, Владлен Татарский погиб. Пострадало несколько десятков человек. Задержана девушка, которая могла принести бомбу на эту встречу.