Момент передачи статуэтки с бомбой военкору Татарскому попал на видео
СВУ на встречу с блогером Татарским в Петербурге пронесла девушка, спрятав его в статуэтку
СВУ на встрече с военкором Владленом Татарским в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге было спрятано в статуэтке, которую подарили журналисту. Очевидцы рассказали, что она взорвалась в руках мужчины. Причём саму статуэтку Татарскому подарила девушка, которая первая же после случившегося скрылась с места.
Момент передачи статуэтки с СВУ военкору Татарскому. Видео © Telegram / SHOT
Момент передачи фигурки с СВУ Татарскому попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал SHOT.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) — донецкий ополченец, который воевал в батальоне "Восток", родом из Макеевки. Военкор вёл телеграм-канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации.
Напомним, сегодня вечером в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. Также пострадало более десяти человек. Мощность взорванного СВУ — более 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. Уже опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством Татарского.
Telegram / SHOT