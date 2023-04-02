Момент передачи статуэтки с бомбой военкору Татарскому попал на видео

СВУ на встрече с военкором Владленом Татарским в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге было спрятано в статуэтке, которую подарили журналисту. Очевидцы рассказали, что она взорвалась в руках мужчины. Причём саму статуэтку Татарскому подарила девушка, которая первая же после случившегося скрылась с места.