Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 17:23
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Момент передачи статуэтки с бомбой военкору Татарскому попал на видео

СВУ на встречу с блогером Татарским в Петербурге пронесла девушка, спрятав его в статуэтку

СВУ на встрече с военкором Владленом Татарским в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге было спрятано в статуэтке, которую подарили журналисту. Очевидцы рассказали, что она взорвалась в руках мужчины. Причём саму статуэтку Татарскому подарила девушка, которая первая же после случившегося скрылась с места.

Момент передачи статуэтки с СВУ военкору Татарскому. Видео © Telegram / SHOT

Момент передачи фигурки с СВУ Татарскому попал на видео. Его опубликовал телеграм-канал SHOT.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) — донецкий ополченец, который воевал в батальоне "Восток", родом из Макеевки. Военкор вёл телеграм-канал, где рассказывал о событиях в зоне спецоперации.

Организаторы встречи с Татарским заявили, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно

Организаторы встречи с Татарским заявили, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно

Напомним, сегодня вечером в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. Также пострадало более десяти человек. Мощность взорванного СВУ — более 200 граммов тротила, внутри были поражающие элементы. Уже опубликовано фото девушки, которая может стоять за убийством Татарского.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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