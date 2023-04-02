Организаторы встречи с Татарским заявили, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно
Представители движения "Кибер фронт Z", которое организовало встречу с военкором Владленом Татарским в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв, прокомментировали случившееся. По их словам, принятых мер безопасности оказалось недостаточно.
Рядом с кафе в Петербурге, где произошёл взрыв, находятся экстренные службы. Видео © LIFE
"Мы принимали определённые меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского", — рассказали организаторы Лайфу.
Они добавили, что сотрудничают с правоохранительными органами и надеются, что все виновные будут наказаны.
Напомним, сегодня вечером в кафе "Стрит-бар" в Петербурге прогремел взрыв. Там проходил творческий вечер известного блогера и военкора Владлена Татарского. В результате взрыва он погиб. Также пострадало более 10 человек. По данным телеграм-канала SHOT, бомбу на встречу с военкором могла принести девушка. Речь идёт об устройстве мощностью более 200 граммов тротила с поражающими элементами.
LIFE