Организаторы встречи с Татарским заявили, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно

Представители движения "Кибер фронт Z", которое организовало встречу с военкором Владленом Татарским в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв, прокомментировали случившееся. По их словам, принятых мер безопасности оказалось недостаточно.

Рядом с кафе в Петербурге, где произошёл взрыв, находятся экстренные службы. Видео © LIFE

"Мы принимали определённые меры безопасности, но, к сожалению, их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших. Отдельное соболезнование всем, кто знал прекрасного военного корреспондента и нашего хорошего друга Владлена Татарского", — рассказали организаторы Лайфу.