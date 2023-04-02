Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 15

Число пострадавших из-за взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге возросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время установлено, что пострадало 15 человек, один погиб", — указал собеседник агентства.