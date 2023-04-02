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2 апреля, 16:21

Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 15

Число пострадавших из-за взрыва в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге возросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В настоящее время установлено, что пострадало 15 человек, один погиб", — указал собеседник агентства.

Он добавил, что последствием взрыва также стало обрушение остекления кафе на фасаде. Его площадь — 15 квадратных метров. По предварительным данным, в заведении возле сцены сработало взрывное устройство мощностью более 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Ранее Лайф писал, что в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Татарского. Весь тротуар около кафе был усыпан осколками. В результате взрыва в кафе погиб сам Татарский.

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t.me / SHOT

Илья Суриков
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