Раскрыты планы террористов устроить взрывы в Новой Каховке

В Херсонской области России раскрыли ячейку украинских террористов, которые готовились устроить взрывы в людных местах города Новая Каховка. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в местах массового скопления людей в Новой Каховке", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Сальдо, были обнаружены схроны с большим количеством взрывчатки. Всё это изъято и уничтожено.