Раскрыты планы террористов устроить взрывы в Новой Каховке
Сальдо заявил о предотвращении теракта в Херсонской области
В Херсонской области России раскрыли ячейку украинских террористов, которые готовились устроить взрывы в людных местах города Новая Каховка. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в местах массового скопления людей в Новой Каховке", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Сальдо, были обнаружены схроны с большим количеством взрывчатки. Всё это изъято и уничтожено.
Согласно оперативной информации, террористы планировали массовое убийство мирных граждан и дискредитацию властей. Сальдо поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу.
Напомним, 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.
ТАСС / Андрей Рубцов