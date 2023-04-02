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1 апреля, 21:25

Раскрыты планы террористов устроить взрывы в Новой Каховке

Сальдо заявил о предотвращении теракта в Херсонской области

В Херсонской области России раскрыли ячейку украинских террористов, которые готовились устроить взрывы в людных местах города Новая Каховка. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Сегодня в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракты в местах массового скопления людей в Новой Каховке", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Сальдо, были обнаружены схроны с большим количеством взрывчатки. Всё это изъято и уничтожено.

Согласно оперативной информации, террористы планировали массовое убийство мирных граждан и дискредитацию властей. Сальдо поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу.

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Напомним, 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Андрей Григорьев
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