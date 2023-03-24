Спецслужбы России нашли логово диверсантов со взрывчаткой, снайперскими патронами и формой ВСУ

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в городе Энергодар Запорожской области, вычислив конспиративную квартиру, где украинские диверсанты собирали СВУ, сообщил в "Телеграме" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно, предназначенная для использования украинской ДРГ. В ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества в количестве 150 грамм, компоненты для СВУ (сотовые телефоны с припаянными проводами, элементами питания)", — написал он.