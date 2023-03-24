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Регион
Опубликовано 24 марта 2023, 18:39
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Спецслужбы России нашли логово диверсантов со взрывчаткой, снайперскими патронами и формой ВСУ

В Энергодаре нашли конспиративную квартиру, где украинская ДРГ собирала СВУ для терактов

Конспиративная квартира украинской ДРГ в Энергодаре. Обложка © T.me / Владимир Рогов

Конспиративная квартира украинской ДРГ в Энергодаре. Обложка © T.me / Владимир Рогов

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в городе Энергодар Запорожской области, вычислив конспиративную квартиру, где украинские диверсанты собирали СВУ, сообщил в "Телеграме" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно, предназначенная для использования украинской ДРГ. В ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества в количестве 150 грамм, компоненты для СВУ (сотовые телефоны с припаянными проводами, элементами питания)", — написал он.

Кроме того, в логове украинских диверсантов нашли 40 снайперских патронов калибра 7,62 и форму ВСУ.

Следком вычислил цель утреннего теракта в Мелитополе
Следком вычислил цель утреннего теракта в Мелитополе

А 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.

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Андрей Бражников
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