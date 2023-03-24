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24 марта, 18:39

Спецслужбы России нашли логово диверсантов со взрывчаткой, снайперскими патронами и формой ВСУ

В Энергодаре нашли конспиративную квартиру, где украинская ДРГ собирала СВУ для терактов

<p>Конспиративная квартира украинской ДРГ в Энергодаре. Обложка © T.me /<a href="https://t.me/vrogov/8332" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владимир Рогов</a></p>

Конспиративная квартира украинской ДРГ в Энергодаре. Обложка © T.me / Владимир Рогов

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в городе Энергодар Запорожской области, вычислив конспиративную квартиру, где украинские диверсанты собирали СВУ, сообщил у себя в "Телеграме" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно предназначенная для использования украинской ДРГ. В ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества в количестве 150 грамм, компоненты для СВУ (сотовые телефоны с припаянными проводами, элементами питания)", — написал он.

Кроме того, в логове украинских диверсантов нашли 40 снайперских патронов калибра 7,62 и форму ВСУ.

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А 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.

Андрей Бражников
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