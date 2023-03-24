Спецслужбы России нашли логово диверсантов со взрывчаткой, снайперскими патронами и формой ВСУ
В Энергодаре нашли конспиративную квартиру, где украинская ДРГ собирала СВУ для терактов
Конспиративная квартира украинской ДРГ в Энергодаре. Обложка © T.me / Владимир Рогов
Российские спецслужбы предотвратили серию терактов в городе Энергодар Запорожской области, вычислив конспиративную квартиру, где украинские диверсанты собирали СВУ, сообщил в "Телеграме" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно, предназначенная для использования украинской ДРГ. В ходе обыска были обнаружены взрывчатые вещества в количестве 150 грамм, компоненты для СВУ (сотовые телефоны с припаянными проводами, элементами питания)", — написал он.
Кроме того, в логове украинских диверсантов нашли 40 снайперских патронов калибра 7,62 и форму ВСУ.
А 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.