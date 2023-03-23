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23 марта, 07:11

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом

Рогов: Мощность взрывчатки в Мелитополе составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил детали взрыва, произошедшего сегодня в Мелитополе Запорожской области. По его словам, мощность сработавшего взрывного устройства составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

"Однозначно это теракт, пострадал сотрудник полиции. Мощность взрывного устройства составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте", — сказал он ТАСС.

Также он высказал мнение, что к организации данного теракта имеет отношение Киев, с целью запугать местных жителей и дестабилизировать обстановку.

В Мелитополе недалеко от рынка взорвался автомобиль

В Мелитополе недалеко от рынка взорвался автомобиль

Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе сегодня около 07:30 утра. В результате происшествия пострадал сотрудник полиции, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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