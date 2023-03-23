Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил детали взрыва, произошедшего сегодня в Мелитополе Запорожской области. По его словам, мощность сработавшего взрывного устройства составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

"Однозначно это теракт, пострадал сотрудник полиции. Мощность взрывного устройства составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте", — сказал он ТАСС.

Также он высказал мнение, что к организации данного теракта имеет отношение Киев, с целью запугать местных жителей и дестабилизировать обстановку.