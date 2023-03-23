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23 марта, 09:50

Бомба на пути: Следком вычислил цель утреннего теракта в Мелитополе

СКР назвал целью покушения в Мелитополе замначальника отдела участковых местного УВД

<p>Полицейский автомобиль на месте взрыва СВУ в Мелитополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/GUVDpoZO/1463" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Запорожской области</a></p>

Полицейский автомобиль на месте взрыва СВУ в Мелитополе. Обложка © Telegram / ГУ МВД по Запорожской области

СК РФ по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району. В ведомстве уточнили, что именно он был целью утреннего взрыва.

"23 марта 2023 года на улице Крупской в городе Мелитополе Запорожской области по пути следования на работу сотрудника полиции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда полицейский проходил мимо, устройство было приведено в действие", — рассказали в ведомстве.

Правоохранитель был ранен, но выжил. Он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги, находится в стабильном состоянии, его жизнь вне опасности. С места взрыва были изъяты объекты, по которым назначены судебные экспертизы. Очевидцы происшествия допрашиваются в качестве свидетелей.

В Мелитополе недалеко от рынка взорвался автомобиль

В Мелитополе недалеко от рынка взорвался автомобиль

Лайф напоминает, 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.

Ирина Фальке
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