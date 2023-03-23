Бомба на пути: Следком вычислил цель утреннего теракта в Мелитополе

СК РФ по Запорожской области возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району. В ведомстве уточнили, что именно он был целью утреннего взрыва.

"23 марта 2023 года на улице Крупской в городе Мелитополе Запорожской области по пути следования на работу сотрудника полиции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда полицейский проходил мимо, устройство было приведено в действие", — рассказали в ведомстве.